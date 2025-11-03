¡Conmoción! ¿Qué pasó? Jinete fue hallado sin vida en su casa tras competir

El mundo del hipismo británico atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Tommie Jakes, un joven jinete de 19 años que fue hallado muerto en su casa de Newmarket, horas después de haber participado en una jornada de carreras en Nottingham.

Jakes era considerado una de las figuras emergentes del turf. Su carrera tomó impulso a los 16 años, cuando logró su primera victoria profesional en Lingfield, guiando a Suzi’s Connoisseur desde el último puesto hasta cruzar primero la meta, una actuación que fue ampliamente destacada por medios y entrenadores.

Desde aquel debut, el jinete mantuvo una progresión constante: 11 triunfos en 2023, 29 en 2024 y 19 en 2025, además de una destacada victoria reciente el 18 de octubre en Catterick montando a Fouroneohfever. Sus resultados le valieron casi 200.000 libras esterlinas en premios, consolidándolo como una de las jóvenes promesas del circuito.

La British Horseracing Authority (BHA) expresó su pesar a través de un comunicado en el que resaltó el talento y la actitud profesional del joven deportista. “Nos entristece profundamente la noticia sobre Tommie. Era un jinete con un futuro brillante”, señaló la entidad, que además anunció la puesta en marcha de servicios de apoyo psicológico para su familia, amigos y compañeros del establo George Boughey.

Durante el fin de semana, se realizarán homenajes en los hipódromos del Reino Unido en memoria de Tommie Jakes, mientras toda la comunidad hípica mantiene su duelo por la partida de una promesa que había dejado huella en las pistas.

