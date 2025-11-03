¡Tragedia en el fútbol! Jugador se desploma en la cancha y pierde la vida camino al hospital

Luto en el fútbol amateur. Un jubilado de 71 años falleció el sábado en un complejo deportivo del barrio Don Bosco en Cordoba, luego de sufrir una descompensación mientras disputaba un partido, según reportaron medios de comunicación del vecino país de Argentina.

Según se conoce tras el informe, el hombre se desplomó de manera repentina en medio del encuentro, lo que generó la inmediata reacción de los presentes. Fue trasladado en un vehículo particular a un centro asistencial, donde los médicos intentaron estabilizarlo y dispusieron su derivación a un hospital. Sin embargo, perdió la vida durante el traslado.

El hecho ocurrió en la avenida Ramón Cárcano al 75. Personal de emergencias y de la fuerza policial acudieron al lugar para constatar el deceso y tomar declaraciones a los testigos. La Justicia provincial investiga las causas exactas de la muerte.

En los últimos dos meses, Córdoba ha registrado tres fallecimientos más en canchas de fútbol: un hombre de 57 años en Villa Dolores y dos adolescentes de 13 años, uno en el Club Ilusión del Norte y otro en el Club Atlético San Lorenzo. Todos se desplomaron en pleno juego, dejando una profunda preocupación en el ambiente deportivo local.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de los controles médicos y la presencia de equipos de emergencia en los encuentros, incluso en los torneos amateurs, para prevenir más tragedias como esta.

