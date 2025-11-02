TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Niña de 4 años muere tras caer del octavo piso de un condominio

La FELCC llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e investiga si se trató de un accidente fortuito o de negligencia familiar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2025 14:26

Foto: Daniel Román
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este domingo, una niña de cuatro años falleció tras caer desde el octavo piso de un condominio en la zona Norte, en Santa Cruz.

El hecho movilizó al personal de la División de Homicidios de la FELCC, que procedió a levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

Según los primeros informes policiales, el accidente habría ocurrido presuntamente por un descuido de la madre, cuando la niña se encontraba en las escaleras del condominio.

La FELCC abrió un caso bajo la figura de "muerte de persona" para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Se informó que la madre y la niña había llegado hace cuatro meses desde Oruro a residir en Santa Cruz.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD