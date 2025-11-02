Niña de 4 años muere tras caer del octavo piso de un condominio

Este domingo, una niña de cuatro años falleció tras caer desde el octavo piso de un condominio en la zona Norte, en Santa Cruz.

El hecho movilizó al personal de la División de Homicidios de la FELCC, que procedió a levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

Según los primeros informes policiales, el accidente habría ocurrido presuntamente por un descuido de la madre, cuando la niña se encontraba en las escaleras del condominio.

La FELCC abrió un caso bajo la figura de "muerte de persona" para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Se informó que la madre y la niña había llegado hace cuatro meses desde Oruro a residir en Santa Cruz.

