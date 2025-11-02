TEMAS DE HOY:
Asesinato en Santa Cruz presunto homicidio INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ

El recolector de basura que hechiza las redes: ¡piruetas y “Ghostbusters” en acción!

Un recolector de basura se volvió viral al disfrazarse de bruja y recoger los desechos del barrio al ritmo de 'Ghostbusters', realizando piruetas que hicieron sonreír a vecinos y usuarios de redes sociales.

Ligia Portillo

02/11/2025 17:31

El recolector de basura que hechiza las redes: ¡piruetas y “Ghostbusters” en acción! Foto: Captura de pantalla
En un barrio donde la rutina suele ser gris, un recolector de basura se convirtió en la estrella inesperada de las redes sociales. ¿El secreto de su éxito? Un disfraz de bruja, su escoba y mucho ritmo.

Cada mañana, los vecinos se sorprenden al ver cómo este trabajador urbano recoge las bolsas de basura al compás de “Ghostbusters” de Ray Parker Jr., haciendo piruetas dignas de un circo mientras barre las calles.

La escena, captada en video por transeúntes, ha generado miles de reacciones y compartidos, transformando la tarea más cotidiana en un espectáculo lleno de humor y alegría.

“No solo limpia la calle, sino que nos saca una sonrisa”, comenta una vecina mientras observa el singular ritual matutino. Su creatividad no solo alegra la ciudad, sino que también ha encendido un debate sobre cómo pequeñas dosis de arte y diversión pueden transformar la vida diaria.

En tiempos donde las noticias negativas suelen dominar los feeds, esta bruja recolectora de basura demuestra que incluso las tareas más humildes pueden convertirse en espectáculo y viralidad, combinando destreza, música y una pizca de magia.

Mira el video:

 

