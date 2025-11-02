El recolector de basura que hechiza las redes: ¡piruetas y “Ghostbusters” en acción!

En un barrio donde la rutina suele ser gris, un recolector de basura se convirtió en la estrella inesperada de las redes sociales. ¿El secreto de su éxito? Un disfraz de bruja, su escoba y mucho ritmo.

Cada mañana, los vecinos se sorprenden al ver cómo este trabajador urbano recoge las bolsas de basura al compás de “Ghostbusters” de Ray Parker Jr., haciendo piruetas dignas de un circo mientras barre las calles.

La escena, captada en video por transeúntes, ha generado miles de reacciones y compartidos, transformando la tarea más cotidiana en un espectáculo lleno de humor y alegría.

“No solo limpia la calle, sino que nos saca una sonrisa”, comenta una vecina mientras observa el singular ritual matutino. Su creatividad no solo alegra la ciudad, sino que también ha encendido un debate sobre cómo pequeñas dosis de arte y diversión pueden transformar la vida diaria.

En tiempos donde las noticias negativas suelen dominar los feeds, esta bruja recolectora de basura demuestra que incluso las tareas más humildes pueden convertirse en espectáculo y viralidad, combinando destreza, música y una pizca de magia.

Mira el video:

