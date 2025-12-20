Nueva York es conocida como la ciudad donde se lucha por los sueños, pero este martes, la lucha fue por algo mucho más tangible: la mitad de un bagel. Los usuarios de la estación Essex, en el Lower East Side, fueron testigos de un combate de "lucha libre" animal que capturó la atención de las redes sociales en todo el mundo.

El botín de la discordia

En un video que ya circula globalmente, se observa a dos roedores en un intenso "tira y afloja" sobre las vías del metro. El objeto de deseo, un bagel neoyorquino, se convirtió en el epicentro de una disputa que se prolongó por más de tres minutos. Ninguno de los dos ejemplares mostró intención de ceder, demostrando una ferocidad que los testigos describieron como un "duelo sin piedad".

Un final envuelto en el misterio

A pesar de la intensidad del combate, los espectadores se quedaron con la duda de quién fue el vencedor. Justo cuando la pelea alcanzaba su clímax, la llegada de un tren bloqueó la vista de las cámaras, impidiendo registrar quién se llevó finalmente el botín a casa.

Este tipo de escenas, aunque comunes para los residentes locales, siguen generando una mezcla de asombro y humor a nivel internacional:

Persistencia animal: Los roedores no mostraron temor alguno a los peligros de la vía electrificada ni al ruido de la estación.

Iconografía urbana: El bagel, símbolo gastronómico de la ciudad, añade un toque irónico a la escena, recordando al famoso video del "Pizza Rat" de años anteriores.

La escena ha sido calificada por internautas como "puro Nueva York". Mientras algunos usuarios bromean sobre la "inflación alimentaria" que obliga hasta a los roedores a pelear por las sobras, otros critican la persistente presencia de plagas en el sistema de transporte más famoso del mundo.

Lo que es seguro es que, una vez más, la fauna de la Gran Manzana ha demostrado que, en sus túneles, solo el más fuerte (o el más hambriento) sobrevive.

