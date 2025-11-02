En redes sociales circulan videos captados por transeúntes que muestran los dramáticos momentos posteriores al ataque armado en el que perdió la vida Carlos Manzo, alcalde de Uruapan en México. El hecho ocurrió la noche del sábado, durante un evento público por el Día de Muertos, en el centro de la ciudad.

En las imágenes, grabadas por asistentes al festejo, se observa a ciudadanos intentando auxiliar al alcalde, quien yacía herido en el suelo.

Algunos testigos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba apoyo médico. Minutos después, personal de emergencia lo trasladó en camilla hacia un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El video también muestra el cuerpo de uno de los presuntos atacantes abatido en el lugar, mientras que otro fue retenido por la población, que lo increparon y cuestionaron acerca de quién lo había enviado.

La Agencia Nacional de Seguridad Pública informó mediante un comunicado que el ataque está siendo investigado y que se desplegó un operativo conjunto con autoridades estatales para dar con los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

