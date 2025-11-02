Accidente múltiple deja heridas a una mujer embarazada y a su hija de tres años

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este sábado en el sexto anillo de la avenida San Aurelio, donde un conductor presuntamente en estado de ebriedad provocó una colisión múltiple que dejó varios heridos, entre ellos una mujer embarazada y una niña de tres años.

Según testigos, varios vehículos se encontraban detenidos en el semáforo cuando el conductor de una vagoneta, aparentemente bajo influencia alcohólica, impactó violentamente por detrás sin frenar.

“Estábamos parados en el semáforo, todos parados, y él venía, no frenó nada. Me destrozó el auto. Mi mujer está embarazada y mi hijita de tres años está en la clínica, no siente las piernas”, relató uno de los conductores afectados.

La hermana del hombre herido también lamentó el hecho, denunciando que el responsable se encontraba en evidente estado de ebriedad.

“El señor estaba bien borracho, como se ve en las imágenes. Tenía cerveza en su movilidad. Mi cuñada está embarazada y mi sobrina de tres añitos fue llevada en ambulancia, sangrando”, declaró entre lágrimas.

Un testigo que presenció el accidente afirmó que el conductor causante no podía ni mantenerse en pie.

“Tuvimos que abrir la puerta porque la señora embarazada gritaba pidiendo auxilio. El hombre de atrás decía que era profesional, pero estaba borrachísimo, no se podía ni bajar del auto”, contó.

