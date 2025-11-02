Tiroteo en México deja un alcalde muerto durante un evento público

Hombres armados asesinaron a tiros al alcalde de una ciudad mexicana durante un acto público, en una zona azotada por la violencia y el crimen organizado.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el estado occidental de Michoacán, murió en un ataque en el centro de la ciudad, informó la agencia nacional de seguridad pública en un comunicado. “Dos personas implicadas en el incidente fueron detenidas, y uno de los agresores perdió la vida”, añadió.

El estado de Michoacán ha sufrido durante años la violencia de poderosos cárteles de la droga que operan en la región agrícola con el objetivo de extorsionar a los agricultores.

Imagen del ataque ocurrido en la plaza principal de Uruapan. Foto: X/@LuisKuryaki

Videos compartidos en línea mostraron a personas huyendo del evento multitudinario después de que se escucharan los disparos.

Manzo se convirtió en alcalde en septiembre de 2024 y ocasionalmente se unía a patrullas de seguridad en las calles vistiendo un chaleco antibalas. En un vídeo publicado en sus redes sociales sobre una de esas patrullas en junio, instó al gobierno federal a hacer más para combatir los delitos violentos.

Su asesinato se produjo días después de que el representante campesino de Michoacán, Bernardo Bravo, quien a menudo se pronunció en contra de la extorsión por parte de bandas criminales, también fuera asesinado a tiros.

Mira la programación en Red Uno Play