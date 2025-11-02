Policía atendió 357 casos en el país durante el feriado por Todos Santos

Desde el viernes, la Policía Boliviana atendió 357 casos en todo el país relacionados con delitos, consumo de bebidas alcohólicas y accidentes de tránsito, en el marco del Plan Todos Santos Seguros, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

El operativo fue diseñado para garantizar la seguridad ciudadana durante la celebración de Todos Santos, una festividad que combina tradiciones cristianas y creencias andinas en honor a los difuntos, bajo la creencia de que sus almas retornan para compartir con sus seres queridos.

“A nivel nacional, la Policía ha desarrollado el Plan Todos Santos Seguros, en el cual se han atendido 357 casos, incluidos delitos, uso de bebidas alcohólicas y accidentes de tránsito”, explicó Aguilera en declaraciones a un medio estatal.

Para cumplir con este objetivo, se aplicaron planes de seguridad departamentales con el despliegue de efectivos y vehículos policiales en todo el territorio nacional.

En Tarija, por ejemplo, participaron 667 policías con el apoyo de vehículos y motocicletas; mientras que en Sucre se movilizaron 645 efectivos y 78 vehículos.

Asimismo, en la terminal Bimodal de Santa Cruz se reforzaron los controles con personal policial y se activó la coordinación con la Interpol, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), con el fin de impedir el desplazamiento de personas extranjeras con antecedentes penales.

Los controles se intensificaron en cementerios, mercados, terminales terrestres y carreteras, donde se registró el mayor movimiento ciudadano por la festividad.

Entre los casos atendidos, destaca un hecho grave ocurrido en el municipio de Entre Ríos (Cochabamba), donde se reportó el asesinato de una persona. Según Aguilera, este crimen estaría vinculado al sicariato y a ajustes de cuentas por narcotráfico.

“Esta víctima formaba parte de una estructura inicial del señor Ariel Villarroel, que ha liderado actos de sicariato, secuestro y extorsión en el trópico de Cochabamba”, señaló la autoridad.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los vínculos del hecho con organizaciones criminales.

