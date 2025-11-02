Prevén la llegada de 45 delegaciones internacionales para el acto de posesión presidencial del 8 de noviembre

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que se tiene prevista la llegada de 45 delegaciones internacionales que participarán en el acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz, programado para el sábado 8 de noviembre en la ciudad de La Paz.

Aguilera explicó que para este evento se ha diseñado un plan operativo especial de seguridad, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, que estará dividido en tres áreas principales con el fin de garantizar el orden y la fluidez del acto protocolar:

Área del hemiciclo parlamentario, donde se realizará el juramento de ley.

Área amarilla, destinada al tránsito de periodistas, delegaciones diplomáticas y organismos internacionales.

Área verde, habilitada para el público general que desee presenciar la ceremonia.

“Se tiene prevista la llegada de 45 delegaciones de carácter internacional (...) se ha previsto un plan operativo que funciona bajo la cabeza del comandante general de la Policía Boliviana, con tres áreas: el hemiciclo parlamentario, el área amarilla para periodistas y diplomáticos, y el área verde para la comunidad que quiera apreciar este evento”, detalló Aguilera en un medio estatal.

La autoridad aseguró que no se han identificado amenazas que pudieran poner en riesgo la jornada, lo que permitirá desarrollar una transición pacífica y ordenada, reflejo, dijo, del espíritu democrático del pueblo boliviano.

“Las medidas de seguridad no solamente tienen un carácter operativo, sino también de evaluación de riesgos. En este momento no tenemos ninguna amenaza, lo que significa que vamos a tener una transición pacífica y ordenada, un acto que refleje el alto espíritu democrático que tenemos todos los bolivianos y bolivianas”, afirmó el viceministro.

Asimismo, Aguilera destacó que las nuevas autoridades electas ya cuentan con equipos de seguridad asignados para garantizar su movilización y participación segura durante las actividades oficiales previas y posteriores a la ceremonia de posesión.

