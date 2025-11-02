Presidente electo Rodrigo Paz podría ingresar a la Catedral antes de asumir en Palacio de Gobierno

El arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, informó este domingo que aún no está confirmado oficialmente, pero se prevé que el presidente electo Rodrigo Paz realice una visita a la Catedral Metropolitana de La Paz inmediatamente después del acto de transmisión de mando en la Asamblea Legislativa y antes de ingresar al Palacio de Gobierno.

“Eso me estaba informando el señor párroco; queda todavía por oficializar. Nosotros, con todo gusto; además, el señor presidente, siempre como senador, ha participado de los actos litúrgicos importantes de nuestra arquidiócesis”, explicó Galván.

El prelado destacó que la posible visita del mandatario electo tendría un significado simbólico y espiritual, al representar un gesto de gratitud hacia Dios y hacia la Virgen de La Paz.

“Lógicamente corresponde, como agradecimiento a Dios y a la mamita de La Paz, en primer lugar, entrar a saludarla. Sería un bonito gesto de parte del señor presidente”, añadió el arzobispo.

La ceremonia de transmisión de mando presidencial se llevará a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz, el sábado 8 de noviembre, y posteriormente el nuevo presidente recibirá los atributos del mando en Palacio de Gobierno, dando inicio oficial a su gestión.

En el ensayo que se realizó en Plaza Murillo la mañana de este domingo, se pudo apreciar que la comitiva oficial sale del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa y se dirige por la parte de arriba de la plaza, pasa por la puerta de la Cancillería y posteriormente desciende e ingresa a la Catedral Metropolitana para luego dirigirse finalmente a Palacio de Gobierno.

Mire el video del ensayo:

