Desde tempranas horas de la mañana, efectivos del histórico Regimiento Colorados de Bolivia realizaron un ensayo general en la Plaza Murillo como parte de los preparativos para el acto de transmisión de mando presidencial al presidente electo Rodrigo Paz, previsto para el sábado 8 de noviembre en la Casa de Gobierno.

Durante la jornada, los militares portaban los fusiles Máuser, símbolo de su tradición y disciplina. El ensayo incluyó también la participación de la banda de guerra, que acompañó con marchas solemnes, además de otras unidades que portaban mástiles y banderas nacionales, enmarcando un ambiente de orden y solemnidad.

El despliegue militar formó parte del cronograma oficial de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Casa Militar, que tienen a su cargo el desarrollo del acto protocolar de cambio de mando, donde el presidente saliente entregará el poder al nuevo mandatario en presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y cuerpo diplomático acreditado en el país.

La transmisión de mando presidencial es uno de los actos más representativos del Estado boliviano y simboliza la continuidad democrática e institucional del país.

El acto de la transmisión de mando se realizará el próximo sábado aproximadamente desde las 9 de la mañana con un acto solemne en el edificio de la Asamblea Legislativa y posteriormente en Palacio de Gobierno.

Mire las fotografías del ensayo militar:

