La transmisión de mando presidencial es uno de los actos más representativos del Estado boliviano y simboliza la continuidad democrática e institucional del país.
02/11/2025 10:25
Desde tempranas horas de la mañana, efectivos del histórico Regimiento Colorados de Bolivia realizaron un ensayo general en la Plaza Murillo como parte de los preparativos para el acto de transmisión de mando presidencial al presidente electo Rodrigo Paz, previsto para el sábado 8 de noviembre en la Casa de Gobierno.
El acto de la transmisión de mando se realizará el próximo sábado aproximadamente desde las 9 de la mañana con un acto solemne en el edificio de la Asamblea Legislativa y posteriormente en Palacio de Gobierno.
Mire las fotografías del ensayo militar:
