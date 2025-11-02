Bolivia Sub20 hace historia y supera 3-2 a Uruguay en fútbol playa

La selección nacional de fútbol playa Sub20 sigue sorprendiendo en la Liga Evolución en Paraguay. Este domingo, Bolivia logró una histórica victoria al imponerse por 3-2 ante Uruguay, consolidando su tercer triunfo en la competencia de la zona sur.

Anteriormente, el equipo boliviano había superado a Chile 4-3 y goleado a Argentina 7-3, mientras que su única derrota hasta el momento fue frente a Paraguay por 13-5.

Con estos resultados, el seleccionado juvenil boliviano firma una de sus mejores actuaciones en lo que va del torneo, mostrando un nivel competitivo que ilusiona a sus seguidores.

