Bolivia Sub20 hace historia y supera 3-2 a Uruguay en fútbol playa

La selección boliviana venció 3-2 a Uruguay y alcanza su tercer triunfo en la Liga Evolución que se disputa en Paraguay.
02/11/2025 16:13
Escuchar esta nota
La selección nacional de fútbol playa Sub20 sigue sorprendiendo en la Liga Evolución en Paraguay. Este domingo, Bolivia logró una histórica victoria al imponerse por 3-2 ante Uruguay, consolidando su tercer triunfo en la competencia de la zona sur.
Anteriormente, el equipo boliviano había superado a Chile 4-3 y goleado a Argentina 7-3, mientras que su única derrota hasta el momento fue frente a Paraguay por 13-5.
Con estos resultados, el seleccionado juvenil boliviano firma una de sus mejores actuaciones en lo que va del torneo, mostrando un nivel competitivo que ilusiona a sus seguidores.
