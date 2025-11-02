TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia Sub20 hace historia y supera 3-2 a Uruguay en fútbol playa

La selección boliviana venció 3-2 a Uruguay y alcanza su tercer triunfo en la Liga Evolución que se disputa en Paraguay.

Martin Suarez Vargas

02/11/2025 16:13

Jugadores de la selección boliviana de fútbol playa festejando uno de sus goles ante Uruguay. Foto: Internet.
Paraguay.

Escuchar esta nota

La selección nacional de fútbol playa Sub20 sigue sorprendiendo en la Liga Evolución en Paraguay. Este domingo, Bolivia logró una histórica victoria al imponerse por 3-2 ante Uruguay, consolidando su tercer triunfo en la competencia de la zona sur.

Anteriormente, el equipo boliviano había superado a Chile 4-3 y goleado a Argentina 7-3, mientras que su única derrota hasta el momento fue frente a Paraguay por 13-5.

Con estos resultados, el seleccionado juvenil boliviano firma una de sus mejores actuaciones en lo que va del torneo, mostrando un nivel competitivo que ilusiona a sus seguidores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD