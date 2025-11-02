Flamengo golea y desaloja provisionalmente de la cima a Palmeiras en el fútbol de Brasil

Flamengo goleó el sábado por 3-0 a Sport Recife con goles de Bruno Henrique, Henrique y el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y alcanzó provisionalmente el liderato del Campeonato Brasileño en la trigésima primera jornada.

Con 64 puntos, el equipo de Filipe Luís desalojó de la cima a Palmeiras, su rival en la final de la Copa Libertadores, que, con 62 unidades, saldrá a la cancha este domingo contra Juventude.

Incluso con suplentes y con importantes nombres del plantel de baja por molestias o lesiones, Flamengo mantuvo la superioridad durante los 90 minutos contra Sport Recife, que está en la base de la clasificación con solo 17 puntos.

El Mengão no fue efectivo y el primer gol llegó recién a los 50 minutos a través de Bruno Henrique tras una asistencia de Samuel Lino.

A los 14 minutos, Henrique puso el 2-0 y, tan solo 7 minutos más tarde, un tiro libre de Giorgian de Arrascaeta, directo al ángulo, sentenció el 3-0.

El centrocampista uruguayo igualó al argentino Narciso 'el Loco' Doval como mayor artillero extranjero de la historia del Flamengo, con 94 goles.

Sobre el final, el árbitro mostró una roja directa a Evertton Araújo tras la intervención del VAR por una fuerte patada a uno de sus rivales.

En otro partido de la jornada, el Botafogo de Davide Ancelotti empató sin goles contra Mirassol, y se acomodó momentáneamente en sexta posición, con 48 puntos.

Y, con este empate, Mirassol quedó en cuarto lugar, con 56 unidades, a cuatro puntos de Cruzeiro.

Este domingo, Palmeiras se enfrentará con Juventude, a la caza de recuperar el liderato.

A la misma hora, Internacional y Atlético Mineiro medirán fuerzas en el estadio Beira-Rio.

En octavo y noveno lugar respectivamente, Vasco da Gama espera por el São Paulo en Río de Janeiro para sellar la fecha.

EFE

