TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

22ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Flamengo golea y desaloja provisionalmente de la cima a Palmeiras en el fútbol de Brasil

El Mengão goleó el sábado por 3-0 a Sport Recife y desplazó del primer lugar de la tabla al Palmeiras. 

EFE

02/11/2025 11:04

Jugadores de Flamengo celebrando uno de sus goles en el fútbol brasileño. Foto: Internet.

Escuchar esta nota

Flamengo goleó el sábado por 3-0 a Sport Recife con goles de Bruno Henrique, Henrique y el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y alcanzó provisionalmente el liderato del Campeonato Brasileño en la trigésima primera jornada.

Con 64 puntos, el equipo de Filipe Luís desalojó de la cima a Palmeiras, su rival en la final de la Copa Libertadores, que, con 62 unidades, saldrá a la cancha este domingo contra Juventude.

Incluso con suplentes y con importantes nombres del plantel de baja por molestias o lesiones, Flamengo mantuvo la superioridad durante los 90 minutos contra Sport Recife, que está en la base de la clasificación con solo 17 puntos.

El Mengão no fue efectivo y el primer gol llegó recién a los 50 minutos a través de Bruno Henrique tras una asistencia de Samuel Lino.

A los 14 minutos, Henrique puso el 2-0 y, tan solo 7 minutos más tarde, un tiro libre de Giorgian de Arrascaeta, directo al ángulo, sentenció el 3-0.

El centrocampista uruguayo igualó al argentino Narciso 'el Loco' Doval como mayor artillero extranjero de la historia del Flamengo, con 94 goles.

Sobre el final, el árbitro mostró una roja directa a Evertton Araújo tras la intervención del VAR por una fuerte patada a uno de sus rivales.

En otro partido de la jornada, el Botafogo de Davide Ancelotti empató sin goles contra Mirassol, y se acomodó momentáneamente en sexta posición, con 48 puntos.

Y, con este empate, Mirassol quedó en cuarto lugar, con 56 unidades, a cuatro puntos de Cruzeiro.

Este domingo, Palmeiras se enfrentará con Juventude, a la caza de recuperar el liderato.

A la misma hora, Internacional y Atlético Mineiro medirán fuerzas en el estadio Beira-Rio.

En octavo y noveno lugar respectivamente, Vasco da Gama espera por el São Paulo en Río de Janeiro para sellar la fecha.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

11:30

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

11:30

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD