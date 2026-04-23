Ministra de educación: “Con un grupo hemos dialogado y estamos en cuarto intermedio”

La ministra de Educación, Lic. Beatriz García, condicionó el reconocimiento oficial del sector docente rural a una estricta rendición de cuentas de 14 millones ante el Ministerio de Trabajo. "Con el grupo que protesta frente al Ministerio hemos dialogado, estamos en cuarto intermedio; ellos deben hacer rendición de cuentas de 14 millones y si lo hacen, el ministerio los va a reconocer", sentenció la autoridad.

La titular de la cartera educativa lamentó la profunda fragmentación del sector, señalando que actualmente existen dos bandos de maestros con posturas irreconciliables. Respecto al uso de agentes químicos para dispersar las protestas, García admitió el hecho, pero aclaró que la práctica habitual no será gasificar, aunque en esta situación específica se vieron forzados a hacerlo.

Sobre el magisterio urbano, la ministra explicó que ya esperaban la movilización, aunque reprochó el intento violento de ingresar a las instalaciones gubernamentales. Por otro lado, detalló que los delegados rurales mantuvieron cercada la sede hasta altas horas de la noche, lo que impidió la salida del personal hasta las 21:00 horas.

Oferta de ítems y presupuesto nacional

A pesar de los roces, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que duplica las expectativas iniciales de los trabajadores en cuanto a estabilidad laboral. "Nos hemos comprometido a 4 mil ítems nuevos, el doble de lo que ellos pidieron", destacó García para subrayar la voluntad de fortalecer el sistema educativo.

La ministra enfatizó que la resolución de las demandas económicas, como el incremento salarial, es una situación que depende estrictamente de la realidad financiera que atraviesa el país. No obstante, lamentó que la crisis interna de las dirigencias dificulte el avance de los acuerdos, pues el bando en conflicto enfrenta serios problemas de gestión administrativa.

Cronograma de encuentros con el sector

Para intentar destrabar el conflicto, se ha convocado a una reunión ampliada con todos los dirigentes para la jornada de mañana, buscando una salida consensuada. García concluyó reiterando que las puertas están abiertas para quienes se encuentran en congreso en Viacha, manteniendo la disposición al diálogo con todos los sectores.

Mira la programación en Red Uno Play