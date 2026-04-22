Fiebre amarilla rural: Sedes señala que existen 15 casos sospechosos

El departamento de Santa Cruz enfrenta un escenario epidemiológico crítico tras confirmarse la reaparición de la fiebre amarilla en modalidad de transmisión comunitaria.

El Dr. Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, advirtió: “Es un brote epidémico, una enfermedad que hace 23 años no producía transmisión comunitaria en el departamento; hay 4 pacientes confirmados, 3 fallecidos y 15 sospechosos”.

La alteración de los ecosistemas locales ha jugado un papel determinante en el salto de la enfermedad desde las profundidades del bosque hacia los asentamientos humanos. Según la autoridad, la deforestación obliga a los vectores a migrar: “Como ya no hay bosque, migran a la parte urbana para alimentarse porque les estamos destruyendo el medio ambiente y se están volviendo más urbanos”.

Acciones de contención y vacunación

Las brigadas de salud han establecido un perímetro de seguridad de 50 kilómetros a la redonda en localidades como Aguas Calientes, Charagua, entre otros, para frenar la expansión.

“Los casos positivos no tenían la vacuna, por ello en los lugares donde hay brotes hemos ampliado el margen de vacunación hasta los 49 años”, enfatizó Hurtado respecto a la inmunidad de por vida que otorga una sola dosis.

Identificación de síntomas y riesgos

Es fundamental que la población reconozca las señales de alerta, las cuales suelen manifestarse entre 3 y 6 días después de la picadura del mosquito infectado. Entre los síntomas principales destacan:

Fiebre alta repentina y escalofríos.

Dolor de cabeza intenso y dolores musculares (especialmente en la espalda).

Náuseas y vómitos persistentes.

Ictericia (coloración amarillenta en piel y ojos) en fases graves.

Riesgo de hemorragias internas.

Situación hospitalaria y grupos vulnerables

Actualmente, una menor de 10 años que no contaba con su esquema de inmunización se recupera favorablemente en el Hospital de Niños tras ser trasladada desde la zona de conflicto. El jefe de Epidemiología aclaró que, aunque no hay circulación del virus en la capital, se debe ser precavido: “En el área urbana no hay ningún caso, pero los que tengan que ingresar a provincia deben usar repelente, manga larga y mosquitero”.

La tasa de mortalidad de esta enfermedad es severa, pero la vacuna ofrece una resistencia de hasta el 95% contra el desarrollo del cuadro clínico.

El Dr. Hurtado concluyó con un llamado urgente a la responsabilidad civil: “No se automedique y vaya a los servicios de salud, ya que la transmisión es netamente a través del vector”.

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