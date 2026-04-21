La Confederación Departamental de Mototaxistas determinó iniciar un paro indefinido con bloqueo total de carreteras en todo el departamento de Santa Cruz, en protesta por los daños mecánicos que, aseguran, provocó la gasolina desestabilizada.

La medida comenzará este miércoles 22 de abril desde las 07:00 y tendrá carácter indefinido, según el instructivo difundido por el sector.

Los dirigentes establecieron que no habrá cuartos intermedios ni levantamiento de los puntos de bloqueo hasta que se atienda su principal demanda: la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en Santa Cruz.

“El paro es de carácter indefinido. No aceptaremos ministros, viceministros ni comisiones técnicas sin capacidad de decisión”, señala la convocatoria.

El sector argumenta que ha agotado todas las instancias de diálogo en busca de un resarcimiento por los daños ocasionados a sus motorizados, atribuidos al uso de combustible en mal estado.

Asimismo, cuestionan la respuesta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Hidrocarburos, a quienes acusan de no dar soluciones concretas a sus demandas.

Se aguarda un pronunciamiento oficial del Gobierno frente a esta medida que podría afectar la circulación vehicular y el abastecimiento en distintas rutas del departamento.

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