María René Soruco asume el mando de Tarija con el 70,80%: "La Gobernación no es una fábrica de empleos "

La victoria de María René Soruco en las urnas marca un hito en la política tarijeña contemporánea. Con un respaldo del 70%, la gobernadora electa consolidó un mandato que ella misma define como la respuesta contundente de un pueblo que exigía una transformación estructural.

El peso de la legitimidad ciudadana

El camino hacia el poder no estuvo exento de controversias tras la inhabilitación de Mario Cossío, un acto que Soruco califica de "ilegal e injusto". Pese a este obstáculo, la agrupación logró canalizar el descontento social para convertir una crisis administrativa en un triunfo democrático.

"Lo administrativo no puede primar por encima del voto", sentenció la autoridad al recordar la dureza de un proceso electoral donde el ciudadano tuvo la última palabra. Ella enfatizó que, tras un análisis profundo de su frente político, fue elegida para liderar un proyecto que hoy goza de una trayectoria de la cual se sienten orgullosos.

Distancia del sistema tradicional

A diferencia de sus oponentes, la estrategia de Soruco se basó en rechazar los pactos partidarios que priorizan la distribución de espacios públicos. Mientras, según indica, el frente liderado por Adrián Oliva sumó alianzas diversas, la gobernadora electa prefirió mantener una estructura independiente vinculada directamente a los sectores sociales.

"Nos quedamos solos, pero con el pueblo; hemos hecho alianzas con diferentes sectores, pero no para el cuoteo", explicó con firmeza durante su intervención.

Para Soruco, es vital entender que la Gobernación de Tarija ha dejado de ser una fábrica de empleos para convertirse en un órgano de gestión técnica.

La realidad financiera del departamento presenta desafíos urgentes, especialmente ante el agotamiento de las reservas gasíferas que antes sostenían la economía regional. Soruco propone que la Gobernación actúe como la "locomotora que debe impulsar el desarrollo" a través de una visión programática y un trabajo en equipo disciplinado.

La gobernadora recordó hitos de gestiones previas, tales como el primer seguro universal autónomo de salud, adaptándolos a las necesidades actuales.

"Tengo la sensibilidad para aportar y la firmeza necesaria para ejecutar", afirmó la abogada, cuya trayectoria legislativa incluye la protección para personas con autismo.

Visión autonómica y regional

Soruco indica que el plan de gobierno para los próximos años se centra en fortalecer las autonomías departamentales para gestionar los recursos de forma más eficiente. Asimismo, reconoce que en los 11 municipios de Tarija existe mucho trabajo pendiente, por lo que cada región contará con su propia agenda específica.

"El gas se acabó o hay muy poco, pero la fuerza está en cada boliviano y somos resilientes", concluyó la mandataria electa sobre el futuro económico. Con una hoja de ruta clara, la nueva gestión busca dejar atrás viejos modelos para construir una identidad productiva sostenible y diversificada.

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