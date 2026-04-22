Fuerza Aérea activa rescate por accidente de avioneta en el Beni

La Fuerza Aérea Boliviana ha puesto en marcha un operativo de búsqueda y rescate tras confirmarse el accidente de una avioneta Cessna 207 en el departamento del Beni. Para esta misión de alta prioridad, se ha desplegado un helicóptero EC-145 con la capacidad técnica necesaria para realizar evacuaciones en terrenos de difícil acceso.

Intervención del grupo SAR-FAB

El personal especializado del grupo SAR-FAB lideró las acciones en el terreno con el objetivo de localizar de forma precisa la aeronave que cubría la ruta entre Trinidad y Santa Ana del Yacuma. Los especialistas en salvamento buscaban asegurar la integridad de las dos personas a bordo, activando una respuesta rápida que garantice los primeros auxilios y el traslado médico oportuno.

La estrategia de rescate se concentró en optimizar los tiempos de respuesta aérea para mitigar los riesgos derivados del impacto y las condiciones del entorno. El uso del helicóptero EC-145 permitió un sobrevuelo estacionario sobre el área afectada, facilitando el descenso de los rescatistas hacia los restos de la estructura civil accidentada.

La prioridad absoluta del comando aéreo fue la estabilización y extracción segura de los tripulantes que se encontraban realizando el trayecto intermunicipal. La institución militar mantuvo sus recursos en estado de apronte hasta concluir satisfactoriamente con la evacuación de las víctimas.

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