Luis Urgel abrió la semana en Duelo de Voces, pero no logró convencer al jurado

Arrancó una nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces y el encargado de abrir el escenario fue Luis Urgel, integrante del equipo de Carlos Pérez y Vanessa Añez.

Luis interpretó la canción Entrégate, de Luis Miguel, pero en una versión de salsa urbana.

Aunque la propuesta llamó la atención y logró impactar en algunos momentos, no terminó de convencer al jurado.

Alenir Echeverría, quien tiene el voto secreto de la semana, fue una de las más críticas con la presentación.

“Luis, tu voz está desentonada, al principio tu voz empezó destemplada, te quisiste superar, pero volviste a lo mismo. No sé qué pasó, para mí, lo siento mucho, no me gustó”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti consideró que hubo errores, aunque valoró el intento del participante por acomodarse durante la interpretación.

“Yo creo que sí tuviste la intención de acomodarte en la canción, pero te costó muchísimo. Hubo momentos que me gustaron, tu color de voz proyecta”, señaló.

Asimismo, le recomendó no dejarse afectar por las eliminaciones que viene atravesando su equipo.

Marco Veizaga coincidió en que el participante se mostró inseguro y nervioso sobre el escenario, aunque destacó sus agudos y decidió darle un voto de confianza.

“Te he visto como un león cuando cantas, pero hoy te veo atemorizado. Los bajos quedaron muy inestables, los agudos estuvieron increíbles”, afirmó.

Finalmente, Diego Ríos aseguró que le gustó la propuesta de salsa urbana, aunque también sintió que Luis quería terminar rápido su presentación.

“Te sentí con miedo, como que querías que termine la canción. Lo bueno, me gustó la salsa urbana”, comentó.

Tras escuchar las devoluciones, Luis admitió que se sintió nervioso y que tenía miedo de hacer una mala presentación.

Al final de la gala, el participante obtuvo una puntuación promedio de 4,3.

Tanto Luis como Vanessa Añez aseguraron que seguirán trabajando para mejorar en las próximas galas.

Mira la programación en Red Uno Play