Senado activa interpelación al ministro de Gobierno, Marco Oviedo

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, presentó una solicitud de interpelación contra el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, para que informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre las acciones y resultados en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la seguridad interna.

De acuerdo con el documento, la solicitud fue remitida al presidente nato de la ALP, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien deberá fijar la fecha y hora en la que la autoridad será convocada al pleno.

El pliego interpelatorio está conformado por 25 preguntas que el ministro deberá responder ante senadores y diputados. Estas abarcan temas como el caso Marset, resultados de operativos, manejo de información y procesos, además de investigaciones vinculadas a maletas, avionetas, lucha contra la corrupción policial y cooperación internacional.

La solicitud se produce días después de que el propio ministro Oviedo manifestara su predisposición a ser interpelado. La pasada semana, en conferencia de prensa, informó que envió una carta al vicepresidente solicitando comparecer ante el pleno legislativo para informar sobre la lucha contra el narcotráfico.

Durante esa intervención, la autoridad también destacó algunos resultados alcanzados por el Gobierno en esta materia.

El cuestionario, que consta de 25 preguntas específicas, dedica gran parte de su contenido al polémico operativo vinculado a Sebastián Marset.

Los legisladores buscan determinar:

Cuándo y por qué canales institucionales el Ministerio tomó conocimiento del operativo.

Qué unidades policiales participaron en la planificación y ejecución.

Si existió cooperación internacional efectiva y cuáles fueron sus alcances.

Avionetas, maletas y corrupción policial

La interpelación no se limita al caso Marset. El pliego interpelatorio solicita informes técnicos sobre el control de avionetas y aeronaves vinculadas a irregularidades. Además, se incluyó un apartado denominado "Caso Maletas", donde se pide explicar cómo se maneja la información sensible que llega desde el exterior.

En cuanto a la transparencia institucional, los asambleístas exigen detalles sobre:

Medidas para fortalecer la transparencia dentro de la Policía Boliviana.

Procesos disciplinarios en curso relacionados con hechos de corrupción.

Acciones estatales frente al crimen organizado transnacional.

Un pedido de "prioridad" ante la coyuntura

La nota, recibida oficialmente el 17 de abril de 2026 , lleva las firmas de legisladores como Alejandro Medinaceli, Oscar Alejandro García, el senador Daniel Ortiz (Presidente de la Comisión de Constitución) y Nicanor Gonzalo Cochi, entre otros.

Los proyectistas solicitan que se fije día y hora de manera inmediata, señalando que es de "interés de la ciudadanía obtener respuestas claras" ante la situación que atraviesa el país.

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