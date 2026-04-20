No pierdas tu subsidio: Aquí puedes consultar tus dudas

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) emitió un recordatorio vital para todas las madres y beneficiarias del Subsidio Prenatal y de Lactancia en el país. Con el objetivo de modernizar el servicio y asegurar que ninguna familia pierda sus productos, se habilitaron canales directos de consulta y nuevas funciones tecnológicas.

¿Dónde acudir para consultas y trámites?

Para resolver dudas sobre la asignación de paquetes, fechas de facturación o requisitos, las beneficiarias cuentan con las siguientes vías oficiales:

Atención Telefónica: Línea gratuita nacional 800-10-2434 .

Mensajería Instantánea: Canal de WhatsApp habilitado en el número 68213959 .

Plataforma Web: Toda la información institucional está disponible en www.subsidio.gob.bo.

Adiós a las filas: La App "Mi Subsidio"

Como parte de la transformación del sistema, la aplicación móvil "Mi Subsidio" (disponible en Play Store y App Store) se convierte en la herramienta principal de gestión. A través de ella, las usuarias ahora pueden acceder a un sistema de tickets digitales.

Esta funcionalidad permite programar horarios de atención específicos para el recojo de productos, eliminando las largas esperas y permitiendo una organización más eficiente del tiempo para las madres.

Plazos importantes y renovación del paquete

Es fundamental recordar que el plazo máximo para el recojo del paquete es de un (1) año calendario, contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha de facturación efectuada por el SEDEM. Si no se retira en este periodo, el paquete adquiere el estatus de "rezagado".

Además, la nueva estructura del subsidio, coordinada con el Ministerio de Salud, presenta una mejora nutricional significativa. Se ha priorizado la inclusión de "alimentos reales" como carne de cerdo, nuevos tipos de queso y kéfir, eliminando productos procesados como galletas y queques para garantizar una mejor nutrición materno-infantil.

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