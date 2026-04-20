¿No recogiste tu subsidio a tiempo? Esto es lo que puede pasar

Muchas beneficiarias del Subsidio Prenatal y de Lactancia en Bolivia tienen una duda clave: ¿qué ocurre si no recojo mi paquete dentro del plazo establecido?

La respuesta es clara. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) informó que las beneficiarias cuentan con un año calendario para recoger su subsidio, contado desde el día hábil siguiente a la facturación.

Si ese tiempo se cumple y el paquete no fue retirado, el subsidio pasa a ser considerado “rezagado”, lo que implica que ya no está disponible en las condiciones normales.

Esto significa que, en la práctica, podrías perder el acceso a ese paquete si no realizas el recojo dentro del plazo establecido.

Por eso, la recomendación principal es no dejar pasar el tiempo y verificar constantemente la fecha de habilitación del subsidio.

¿Se puede recuperar si ya se venció?

El SEDEM no detalla un proceso regular de recuperación para subsidios rezagados, por lo que cada caso puede depender de evaluaciones específicas o gestiones adicionales. En general, la clave está en evitar llegar a ese punto.

¿Cómo saber si aún estás a tiempo?

Puedes consultar el estado de tu subsidio a través de la aplicación Mi Subsidio, disponible en Play Store y App Store, o comunicarte a la línea gratuita 800-10-2434 para recibir orientación.

Cambios en el subsidio 2026

Este recordatorio llega en medio de una transformación importante del beneficio. Para la gestión 2026, el SEDEM eliminó más del 90% de productos ultraprocesados y priorizó alimentos frescos y nutritivos.

Ahora el paquete incluye más proteínas como carne, pescado, hígado y huevos, además de lácteos, cereales y productos naturales, manteniendo un valor aproximado de Bs 2.000.

El objetivo es claro: mejorar la alimentación de madres y bebés y evitar prácticas como la reventa de productos.

Pero más allá de los cambios, hay algo que no cambia: el plazo corre, y no recoger el subsidio a tiempo puede significar perderlo.

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