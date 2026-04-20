Denuncian peleas de box entre estudiantes de secundaria en una escuela de Cochabamba

Padres de familia denunciaron que estudiantes de secundaria de una unidad educativa de Cochabamba estarían realizando peleas de box, utilizando guantes, tanto dentro como fuera del establecimiento educativo, situación que ha generado preocupación por los riesgos a la integridad física de los menores.

El representante de los Padres de Familia de Colegios Particulares en Cochabamba, Ernesto Suárez, expresó su preocupación por estos hechos y cuestionó la falta de control en los entornos educativos.

“Esto preocupa a los padres de familia ya sea en el ámbito público o privado porque son actividades que no se pueden desarrollar en un aula”, expresó. Las imágenes de las peleas entre los estudiantes fueron difundidas en redes sociales.

Suárez también pidió la intervención de autoridades educativas y familiares para evitar que este tipo de prácticas continúen. “¿Dónde están los profesores y padres de familia? Se tiene que trabajar en políticas de prevención, esto es peligroso porque podría ocasionar daños a los estudiantes”, advirtió.

Ante la denuncia, la Dirección Departamental de Educación (DDE) informó que ya se solicitó informes a las instancias correspondientes y que el caso se encuentra en etapa de investigación.

Asimismo, se pidió al director distrital un informe detallado para que, en base a la normativa vigente y la Resolución Ministerial Nº 800, se asuman acciones y sanciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que esta normativa contempla medidas de prevención y regulación de conductas en el ámbito educativo, por lo que no se descartan acciones contra el personal docente o administrativo y los estudiantes, dependiendo de los resultados de la investigación.

De manera paralela, también se solicitó la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía, con el fin de resguardar la integridad de los estudiantes involucrados y determinar posibles responsabilidades.

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