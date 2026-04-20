'Caso maletas': Exedecán del ministro Oviedo fue aprehendido

El capitán Cristhian Rodríguez S., exedecán del ministro Marco Antonio Oviedo, quedó aprehendido este lunes 20 de abril tras presentarse de manera voluntaria en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para declarar en el denominado 'caso maletas'.

“Viniendo a hacer mi presentación espontánea en la Fiscalía por el caso que se investiga”, señaló Rodríguez a su llegada al Ministerio Público.

Tras brindar su declaración, fue notificado con la orden de aprehensión emitida días atrás.

“Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación y dejen de manchar mi nombre y el de instituciones fundamentales del Estado”, agregó.

El comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, había informado días atrás que la Fiscalía emitió la orden de captura contra Rodríguez por no haber reportado el ingreso de 32 maletas en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos, arribado al aeropuerto Viru Viru el 29 de noviembre de 2025.

El caso se abrió a partir de una denuncia del Ministerio de Gobierno y se vincula a una red de omisiones en la cadena de información sobre el equipaje. Por estos hechos ya guardan detención preventiva la exdiputada Laura Rojas, el juez Hebert Zeballos y funcionarios de la Aduana en el penal de Palmasola. Sin embargo, Sokol precisó que el proceso contra Rodríguez es independiente, aunque relacionado con los mismos hechos.

La orden de aprehensión señala que el capitán habría incurrido en presuntos delitos de incumplimiento de deberes, cohecho activo, uso indebido de influencias y encubrimiento, tipificados en los artículos 154, 158, 146 y 171 del Código Penal. Según el documento, los indicios recolectados en la etapa preliminar establecen que el sindicado habría adecuado su conducta a estos tipos penales, con probabilidad de autoría.

El proceso avanza en paralelo en la vía disciplinaria y penal, mientras la Fiscalía continúa recabando declaraciones y elementos de prueba para esclarecer el caso.

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