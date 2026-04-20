Una condena que no alcanza: la familia aún no sabe dónde está Odalys

A más de dos años de la desaparición de Odalys Baquiata, la justicia dictó una condena de 30 años de prisión contra el principal acusado, Joel S. P. G.. Sin embargo, el caso sigue generando controversia, ya que hasta la fecha no se ha logrado encontrar el cuerpo de la víctima.

El abogado de la familia, David González, informó que el próximo miércoles 22 se realizará la lectura completa de la sentencia, donde se conocerán los fundamentos tanto de la condena como de la absolución de los presuntos cómplices.

Por su parte, Giovanni González calificó el fallo como “una victoria a medias”.

“La familia no solo buscaba una condena, sino encontrar el cuerpo de Odalys. Han pasado más de dos años y no sabemos dónde está”, señaló.

Durante el proceso, se presentaron más de 140 pruebas que, según la parte acusadora, demostraron la autoría del condenado. Entre los elementos más relevantes se mencionaron inspecciones técnicas, pericias biológicas y otras actuaciones investigativas realizadas en distintas zonas de los Yungas, como Coroico, Yolosa y Unduavi.

No obstante, los abogados denunciaron contradicciones en las declaraciones del acusado y cuestionaron la falta de colaboración de su entorno.

“Se ha manifestado claramente que no tenían la obligación de ayudar, lo que demuestra la ausencia de voluntad para esclarecer el hecho”, afirmó la defensa.

Asimismo, adelantaron que presentarán un recurso de apelación restringida una vez se conozcan los argumentos del fallo, debido a presuntas irregularidades durante el juicio, incluyendo cuestionamientos a la imparcialidad de algunos jueces.

La familia de la víctima continúa con la esperanza de encontrar sus restos y darle sepultura. Mientras tanto, el caso deja abiertas varias interrogantes y mantiene en vilo a la población, que exige justicia plena y el esclarecimiento total de los hechos.

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