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¡Insólito! Intentó fugar tras ser aprehendido por asistencia familiar en un recinto electoral

El intento de fuga de un hombre aprehendido por asistencia familiar quedó registrado en videos difundidos en redes vecinales, mostrando su recaptura a pocas cuadras del lugar.

Red Uno de Bolivia

20/04/2026 11:06

Cámaras registran fuga y captura de hombre por asistencia familiar en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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Un hombre fue aprehendido en un recinto electoral del Plan 3000, en Santa Cruz,  por mantener deudas de asistencia familiar y protagonizó un intento de fuga que terminó en recaptura inmediata.

Las imágenes difundidas en grupos vecinales muestran el instante en que el detenido intenta escapar tras ser trasladado hacia dependencias carcelarias, aprovechando un descuido de los efectivos.

Según el reporte, el intento de escape duró pocos minutos. El hombre fue nuevamente interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió durante la jornada electoral, mientras se ejecutaba una orden de aprehensión por asistencia familiar pendiente.

El episodio, registrado en video, se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones por lo insólito del intento de fuga en medio del proceso electoral.

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