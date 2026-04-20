Un hombre fue aprehendido en un recinto electoral del Plan 3000, en Santa Cruz, por mantener deudas de asistencia familiar y protagonizó un intento de fuga que terminó en recaptura inmediata.

Las imágenes difundidas en grupos vecinales muestran el instante en que el detenido intenta escapar tras ser trasladado hacia dependencias carcelarias, aprovechando un descuido de los efectivos.

Según el reporte, el intento de escape duró pocos minutos. El hombre fue nuevamente interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió durante la jornada electoral, mientras se ejecutaba una orden de aprehensión por asistencia familiar pendiente.

El episodio, registrado en video, se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones por lo insólito del intento de fuga en medio del proceso electoral.

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