Tragedia en El Alto: Una familia muere intoxicada por monóxido de carbono al intentar calentarse dentro de su vehículo

Un hecho trágico conmociona a la ciudad de El Alto, donde cuatro personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida presuntamente por inhalación de monóxido de carbono dentro de un vehículo.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió en la zona Alto Lima, sobre la avenida Pucarani, donde una mujer alertó a las autoridades tras encontrar sin vida a su familiar y otras tres personas dentro de un garaje.

Las víctimas corresponden a una familia: padre, madre, su hijo de un año y dos meses, y un adulto mayor que sería familiar cercano. Según las primeras investigaciones, habrían ingresado al garaje con el vehículo encendido, posiblemente para resguardarse del frío.

“El motorizado aún estaba en funcionamiento cuando fueron encontrados, lo que hace presumir que inhalaron monóxido de carbono”, explicó la autoridad policial.

Asimismo, se evidenció que los tres adultos lograron salir del vehículo e intentaron alcanzar la puerta del garaje. Sin embargo, fueron hallados en el piso, en posición decúbito dorsal, lo que hace suponer que intentaron escapar, pero no lograron abrir la salida. El menor, en cambio, permanecía dentro del vehículo.

La Policía no descarta que las víctimas hubieran consumido bebidas alcohólicas antes del hecho, lo que también es parte de la investigación en curso.

Este caso vuelve a poner en alerta sobre los riesgos del uso de vehículos encendidos en espacios cerrados, especialmente en temporadas de bajas temperaturas, donde la inhalación de gases tóxicos puede resultar mortal en pocos minutos.Ñ

Mira la programación en Red Uno Play