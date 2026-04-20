Fin de semana trágico en La Paz: al menos cinco accidentes dejan muertos y heridos

Un fin de semana marcado por la tragedia se vivió en el departamento de La Paz, donde al menos cinco accidentes de tránsito dejaron personas fallecidas y varios heridos, evidenciando una preocupante seguidilla de siniestros en rutas urbanas y carreteras.

Uno de los hechos más recientes ocurrió a la salida del túnel del Instituto Americano, donde se registró una colisión múltiple que involucró a dos minibuses, una vagoneta y una motocicleta.

Según testigos, una presunta falla en los frenos de uno de los vehículos habría provocado el choque en cadena.

“No pudo frenar, chocó al de adelante y fue como un efecto dominó”, relató un testigo.

El accidente dejó al menos dos personas heridas, quienes fueron evacuadas al Hospital Arcoíris, mientras Tránsito inició las investigaciones para determinar las causas exactas.

Otro hecho de gravedad se registró en la carretera a los Yungas, cerca del puente San Rafael, donde una colisión entre un camión y una vagoneta dejó al menos dos personas fallecidas y cuatro heridas.

Equipos de Bomberos trabajaron durante varias horas para rescatar a víctimas que quedaron atrapadas entre los fierros.

“Tenemos personas atrapadas dentro del vehículo más pequeño y varios heridos que fueron evacuados”, informó personal de rescate.

La situación también se replicó en la zona de la Periférica, donde un minibús colisionó contra otros cuatro vehículos, dejando herido a un niño de 11 años, quien fue trasladado a un centro médico.

En este caso, también se presume una falla mecánica en los frenos como causa del accidente.

Asimismo, en Desaguadero, un choque frontal entre un motorizado tipo “torito” y una motocicleta dejó una persona fallecida de 68 años, mientras que en la ruta hacia Oruro se reportó la muerte de un turista extranjero en otro siniestro vinculado al mal estado de la vía.

A estos hechos se suma un accidente registrado en la zona de Sopocachi, completando así un total de al menos cinco siniestros en apenas dos días.

El saldo de este fin de semana deja familias enlutadas y múltiples personas heridas, en medio de llamados a reforzar los controles técnicos vehiculares y mejorar las condiciones de las vías.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades en cada uno de los casos, mientras crece la preocupación por la seguridad vial en el departamento.

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