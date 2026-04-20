A casi un año del asesinato de Brandon Lee, un joven de 23 años que fue atracado y apuñalado en la ciudad de El Alto, su familia continúa exigiendo justicia ante la falta de una sentencia y denunciando retardación en el proceso judicial.

El hecho ocurrió a una cuadra de la pasarela del Arquitecto, donde actualmente se mantiene un altar en su memoria. En ese lugar, vecinos y familiares dejan flores y elevan oraciones recordando al joven universitario que perdió la vida tras ser atacado por delincuentes que le robaron su celular.

“Pido justicia por mi hijo. Ya va a ser un año y no tenemos juicio”, expresó su madre, visiblemente afectada.

Según relataron los familiares, inicialmente fueron cinco los implicados en el crimen; sin embargo, tres de ellos ya fueron liberados y cuentan con medidas sustitutivas, como detención domiciliaria, mientras que dos continúan recluidos en un centro penitenciario.

“¿Por qué han salido los demás? ¿También saldrán los otros? Nos están retardando”, cuestionó la madre.

La familia también denunció irregularidades en el proceso, señalando que existen demoras constantes con la documentación del caso y falta de avances en la investigación.

“Nos dicen que falta la carpeta, que está en otro lugar, así nos han tenido y han salido los demás”, afirmó.

Además, expresaron su preocupación por supuestas llamadas sospechosas que habrían recibido, lo que incrementa el temor ante posibles represalias.

El padre de la víctima también pidió que se realicen pericias clave, como el desdoblamiento de los celulares incautados a los implicados, con el fin de esclarecer cómo se organizó el hecho.

Brandon Lee era estudiante de Medicina y cursaba su tercer año, con aspiraciones de continuar su formación profesional.

“Era un joven alegre, un hijo ejemplar, tenía un futuro por delante”, recordó su madre.

En conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento, la familia anunció la realización de una misa este 22 de abril al mediodía.

El caso ha generado consternación en la población, no solo por la violencia del hecho, sino también por la situación judicial, ya que algunos de los presuntos responsables se encuentran en libertad.

Vecinos incluso impulsan que la pasarela donde ocurrió el hecho lleve el nombre de Brandon Lee, como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

La familia reiteró su pedido a las autoridades judiciales para acelerar el proceso y establecer responsabilidades, en medio del dolor que aún persiste tras la pérdida del joven.

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