Un hombre agredió a su pareja, quemó su casa y dejó a sus dos hijas en la calle en Yapacaní

Una mujer y sus dos hijas, una bebé y una niña de 8 años, quedaron con la ropa del cuerpo luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda en la madrugada de este domingo en el barrio Renacer, en el municipio de Yapacaní.

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría sido provocado por su pareja, Erick C., quien llegó al domicilio en estado de ebriedad e intentó ingresar por la fuerza. Ante la negativa de la víctima, el sujeto habría reaccionado de forma violenta.

Foto: InfoYapacaní

La mujer indicó que su pareja ya la había amenazado de muerte con anterioridad y que, en esta ocasión, habría cumplido sus advertencias al iniciar el fuego dentro del inmueble.

Según su declaración, el incendio habría comenzado en los colchones de las habitaciones, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente hasta consumir toda la estructura.

Vecinos del lugar intentaron auxiliar y controlar el fuego, pero el avance de las llamas destruyó completamente la vivienda, incluyendo muebles y pertenencias de la familia.

El denunciado fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia cautelar, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del incendio y el grado de responsabilidad.

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