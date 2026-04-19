Llegan las primeras maletas al centro de cómputo del TED Santa Cruz

El centro de cómputo del TED cruceño, ubicado en la Fexpocruz, ha recibido las primeras maletas electorales tras la conclusión de la jornada electoral por la Gobernación de Santa Cruz. Este hito marca el inicio formal del procesamiento de la información que definirá el futuro político del departamento entre los candidatos Otto Ritter y Juan Pablo Velasco.

El despliegue logístico de la entrega de las primeras diez maletas se dio a las 17:30, destacando entre ellas dos bloques de maletas, uno de ellos provenientes del colegio Rómulo Chávez. Se espera que el flujo de maletas se intensifique durante las próximas horas hasta completar la totalidad de los votos emitidos en esta histórica jornada democrática.

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