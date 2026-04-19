TEMAS DE HOY:
La Paz Aduana Nacional cuerpo sin vida

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Llegan las primeras maletas al centro de cómputo del TED Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental activa los protocolos de seguridad y transparencia para el procesamiento de los votos.

Ximena Rodriguez

19/04/2026 17:45

Foto: Juan Carlos Calvimontes/Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El centro de cómputo del TED cruceño, ubicado en la Fexpocruz, ha recibido las primeras maletas electorales tras la conclusión de la jornada electoral por la Gobernación de Santa Cruz. Este hito marca el inicio formal del procesamiento de la información que definirá el futuro político del departamento entre los candidatos Otto Ritter y Juan Pablo Velasco.

El despliegue logístico de la entrega de las primeras diez maletas se dio a las 17:30, destacando entre ellas dos bloques de maletas, uno de ellos provenientes del colegio Rómulo Chávez. Se espera que el flujo de maletas se intensifique durante las próximas horas hasta completar la totalidad de los votos emitidos en esta histórica jornada democrática.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD