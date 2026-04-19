Presidente de Irak pide a Irán mantener diálogo con EE.UU. para evitar una guerra

El nuevo presidente de Irak, el kurdo Nizar Amedi, pidió este domingo a Irán que continúe las negociaciones con Estados Unidos para consolidar el alto el fuego de dos semanas, que vence el próximo miércoles, y así "evitar los peligros de la guerra".



Según un comunicado de la Presidencia iraquí, Amedi transmitió esta petición al embajador de Irán en Bagdad, Mohammad Kazem al Sadegh, con quien "abordó la situación de seguridad en la región" de Oriente Medio, así como "el fortalecimiento de las relaciones mutuas en diversos ámbitos".

"El Presidente subrayó la importancia de continuar el diálogo, reducir las tensiones y evitar los peligros de la guerra en la región, contribuyendo así a la consolidación de la paz y la seguridad internacionales", dijo la nota.



La petición de Amedi, elegido el pasado día 11 por el Parlamento de su país como nuevo jefe de Estado en sucesión del también kurdo Abdelatif Rashid, se produce en medio de crecientes presiones internacionales para que EE.UU e Irán alcancen un fin político a la guerra iniciada el 28 de febrero, antes de que venza la tregua.



Irak, cuyo ejecutivo intenta mantener el equilibrio en sus relaciones con sus amigos EE.UU e Irán, es uno de los principales exportadores internacionales de petróleo, por lo que se ha visto afectado duramente por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.



Pese a que Bagdad ha declarado reiteradamente su neutralidad en la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, el territorio iraquí ha sido usado por grupos armados chiíes iraquíes alineados con Teherán para disparar proyectiles contra otros vecinos árabes aleados de Washington, como Kuwait y Catar, así como contra la región autónoma del Kurdistán (norte iraquí) e intereses estadounidenses en Irak.



El Gobierno central de Bagdad está cada vez presionado por EE.UU para que desmantele a esos grupos armados iraquíes proiraníes, algunos de los cuales forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular, integradas en las fuerzas de seguridad de Irak. EFE

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