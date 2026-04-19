Atención: así se comporta el dólar paralelo este domingo en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este domingo 19 de abril variaciones mínimas de apenas centavos, manteniendo una tendencia de estabilidad en comparación con la jornada del sábado, según datos de plataformas digitales que monitorean la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,51 para la compra y Bs 9,47 para la venta, lo que representa un leve incremento en la compra frente al sábado (Bs 9,48) y una ligera baja en la venta (también Bs 9,48).

Por su parte, bolivianblue.net reporta este domingo valores de Bs 9,50 para la compra y Bs 9,48 para la venta, manteniendo estabilidad en la compra respecto al sábado, pero con un aumento de un centavo en la venta (desde Bs 9,47).

En ambos portales se evidencia que las fluctuaciones son mínimas y se mantienen dentro de un rango estrecho, reflejando un comportamiento estable del tipo de cambio paralelo.

En contraste, el tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia se mantiene sin variaciones en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta. Sin embargo, el valor referencial del dólar, ubicado en Bs 9,43 para la compra y Bs 9,63 para la venta, continúa marcando una brecha con el mercado paralelo.

Referencias

Comparando ambos mercados, el dólar paralelo se ubica ligeramente por encima en la compra, pero entre Bs 0,15 y Bs 0,16 por debajo en la venta respecto al valor referencial del BCB, lo que refleja un ajuste en la dinámica entre ambos sistemas.

El comportamiento observado entre sábado y domingo confirma una estabilidad sostenida, con variaciones marginales que no superan uno o dos centavos, consolidando al mercado paralelo como un indicador clave para transacciones en dólares en el país.

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