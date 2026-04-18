YPFB incrementa hasta 140% el despacho de diésel para Santa Cruz

YPFB inició este viernes la descarga de más de 2 millones de litros de diésel en Puerto Gravetal, en Puerto Quijarro, con el objetivo de reforzar el abastecimiento en Santa Cruz, donde la demanda del combustible aumentó de forma considerable en las últimas semanas.

Según explicó el gerente de Comercialización de la estatal, Nelson Mendoza, el consumo diario de diésel en el departamento alcanza actualmente los 2,79 millones de litros, muy por encima de los 1,6 millones que se registran de manera habitual.

El incremento responde principalmente al inicio de la zafra cañera y al movimiento de otras actividades agrícolas y productivas en el norte cruceño.

“La demanda se ha incrementado por la zafra y las actividades productivas. Nosotros estamos respondiendo a ese requerimiento con despachos aproximados al 140% respecto a la programación habitual, para reducir la presión en el mercado”, explicó Mendoza.

Para atender esta sobredemanda, cuatro barcazas llegaron con cargamentos de diésel que permitirán sumar alrededor de 2 millones de litros extra al mercado cruceño.

YPFB informó que la descarga del combustible hacia las cisternas tomará cerca de un día y que luego será trasladado por carretera hasta Santa Cruz, en un proceso que demandará aproximadamente otras 24 horas.

Desde la estatal estiman que este refuerzo permitirá normalizar progresivamente la distribución en surtidores y reducir las largas filas registradas en los últimos días.

“Con la descarga en Puerto Gravetal y el despacho inmediato hacia Santa Cruz, estimamos que durante este fin de semana el suministro de diésel se normalice”, aseguró Mendoza.

YPFB reiteró que cuenta con la logística y los volúmenes suficientes para atender esta sobredemanda temporal y garantizar el abastecimiento continuo tanto para el sector productivo como para la población.

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