El álbum digital de Maradona que enamora a los hinchas y explota en redes

Mientras los fanáticos esperan con ansiedad la salida del álbum oficial del Mundial 2026, un homenaje inesperado a Diego Armando Maradona empezó a ganar terreno en redes sociales y ya se convirtió en furor.

El creador es Damián, programador y diseñador web de 38 años, que decidió unir su pasión por el Diego con sus conocimientos digitales para lanzar un álbum virtual gratuito que ya emociona a miles de hinchas.

“La idea surgió del fanatismo por el Diegote; yo lo llamo así, como si alguna vez lo hubiese conocido”, contó Damián. “Tenía ganas de hacer algo en época de Mundial, con ese runrún de que no se consiguen figuritas o las venden carísimas. Y dije: ‘¿por qué no? Vamos a hacer algo lindo y gratis?’”.

El proyecto, que comenzó casi como un hobby, le demandó cerca de dos meses de trabajo y una enorme tarea de selección. Damián asegura que tiene unas 3.000 fotos de Maradona guardadas y que debió hacer varios filtros para quedarse con las 555 figuritas que forman parte de esta primera edición.

“Primero filtré las políticas y después intenté que al menos un tercio fueran imágenes de él joven. Así llegué a las 555 actuales”, explicó.

Aunque esta será la “temporada 1”, ya piensa en nuevas entregas dedicadas a las distintas etapas de la vida del ídolo, tanto como futbolista como entrenador.

Para Damián, la decisión de hacerlo digital y gratuito tiene una explicación simple, pero poderosa. “Vivimos en una época virtual, ¿qué no es digital ahora mismo? Y es gratis porque los homenajes no se cobran, se hacen desde el corazón”, afirmó.

Hincha de Boca y nacido en 1988, asegura que su admiración por Maradona va mucho más allá del fútbol. “A mí el Diegote me toca la fibra de lo perseverante que era. No había patada que lo tirara, siempre contra viento y marea. Y también que nunca callaba, siempre de frente”.

Entre todas las imágenes del álbum, hay una que considera la más especial: una foto de Maradona junto a su hija Dalma, durante un entrenamiento en Napoli, mientras ella le coloca pequeñas margaritas en las medias.

“Me quedo con esa. La mejor figurita es lo que era él: un tipo normal y común”, resumió.

Aunque el impacto del álbum ya fue inmediato, Damián cree que todavía queda mucho por mostrar. “Me faltaron demasiadas”, admitió. Y dejó en claro que este homenaje al Diego todavía tiene muchas páginas por completar.

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