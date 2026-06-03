Mundial: Japón es recibido con sombreros vaqueros en México

La selección de Japón arribó a Monterrey, México, donde establecerá su campamento base de cara al Mundial que comenzará la próxima semana en Norteamérica. Como parte del recibimiento, los organizadores locales obsequiaron a los integrantes del combinado nipón sombreros vaqueros tradicionales de la región.

Momento del arribo del seleccionado japonés a territorio mexicano. Foto: Japan Football.

Jugadores, dirigentes y miembros del cuerpo técnico ya se encuentran instalados en su centro de concentración, desde donde prepararán sus compromisos mundialistas. En ese marco, el comité organizador les entregó los característicos sombreros como muestra de hospitalidad y de la cultura local.

La imagen fue compartida por las redes sociales oficiales de la selección japonesa, donde se observa a varios futbolistas luciendo el tradicional atuendo con el que fueron recibidos a su llegada.

Japón debutará en el Mundial el domingo 14 de junio frente a Países Bajos, en un encuentro programado para las 16:00, correspondiente al Grupo F.

Mira la programación en Red Uno Play