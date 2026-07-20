“Va a costar cerrar esta herida”: Messi habló tras la derrota ante España

Lionel Messi habló por primera vez después de la dolorosa caída de Argentina en la final del Mundial 2026. A través de una publicación en Instagram, el capitán expresó la tristeza que atraviesa el plantel, pero también reivindicó el camino recorrido por una generación que volvió a instalar a la Albiceleste entre las mejores selecciones del planeta.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”.

Con esa frase, Messi resumió el impacto de la derrota por 1-0 frente a España, que se consagró campeona gracias al gol de Ferran Torres a los 106 minutos de la prórroga.

Dolor, orgullo y agradecimiento

Pese a la frustración por haber quedado a un paso del bicampeonato, el número 10 decidió poner en valor la campaña argentina y el esfuerzo realizado durante todo el torneo.

Foto EFE

Messi recordó las remontadas protagonizadas por la Selección y aseguró que esos partidos quedarán para siempre en la memoria de los aficionados. También destacó que Argentina disputó dos finales mundialistas consecutivas, después de haberse coronado en Catar 2022.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

El capitán agradeció los saludos y mensajes recibidos tras el partido y resaltó que la Selección volvió a unir al país alrededor de un mismo sentimiento.

“Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, manifestó antes de cerrar su mensaje con una felicitación a España por el campeonato.

La arenga que dio antes de salir a la cancha

Horas después de la final también se viralizó un video con las palabras que Messi dirigió a sus compañeros antes de ingresar al campo de juego.

Lejos de ofrecer un discurso extenso o cargado de dramatismo, el capitán buscó transmitir serenidad y liberar al equipo de la presión que rodeaba al partido más importante del torneo.

“Estemos tranquilos. Pensemos en jugar nomás. Olvidémonos de todo”.

Messi insistió en que el plantel debía concentrarse únicamente en el juego: “Vamos y juguemos, pensemos en jugar”. La breve arenga reflejó su intención de mantener unido y enfocado al grupo antes de disputar la final.

Una final que se definió en la prórroga

España dominó gran parte del encuentro, pero Argentina logró resistir gracias a su despliegue defensivo y a las intervenciones de Emiliano Martínez.

La Albiceleste afrontó la prórroga con un jugador menos después de la expulsión de Enzo Fernández. Cuando el partido parecía acercarse a los penales, Ferran Torres apareció en el minuto 106 y marcó el único gol de la noche.

El resultado le permitió a España conquistar su segundo Mundial, mientras Argentina cerró otra campaña histórica con el subcampeonato.

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