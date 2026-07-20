¿Dónde está Trump? FIFA publicó la foto de España campeona sin él

La conquista de España en el Mundial 2026 estuvo acompañada por una controversia fuera del campo de juego. Luego de que la selección española levantara la Copa del Mundo tras vencer a Argentina, las publicaciones oficiales de la FIFA llamaron la atención por no incluir a Donald Trump en las fotografías del festejo.

El presidente de Estados Unidos había participado en la ceremonia de premiación y permaneció en el escenario después de entregar el trofeo al campeón. Sin embargo, las imágenes compartidas por la FIFA en sus redes sociales mostraron al equipo español celebrando sin la presencia del mandatario, mientras que la selección también publicó fotografías de la celebración sin incluirlo.

La situación generó comentarios debido a que Trump estuvo cerca de los jugadores durante uno de los momentos más importantes de la ceremonia. Un comentarista australiano, Claudio Fabiano, fue escuchado durante la transmisión señalando que la imagen sería editada para evitar que apareciera el presidente estadounidense.

Malestar entre los aficionados durante la premiación

La participación de Trump y Gianni Infantino en la entrega del trofeo tampoco pasó desapercibida para el público presente en el MetLife Stadium.

Ambos fueron recibidos con silbidos y abucheos cuando aparecieron en las pantallas del estadio y cuando ingresaron al campo para la ceremonia. Durante la celebración española, algunos comentarios indicaron que Infantino intentó mantenerse alejado del centro de la escena mientras el presidente estadounidense permanecía junto al equipo campeón.

En medio del festejo, un jugador español incluso imitó el característico baile asociado a Trump con la canción “Y.M.C.A.” de Village People.

Un antecedente reciente con el Mundial de Clubes

La presencia de Trump en una entrega de trofeo junto a Infantino ya había generado comentarios anteriormente. En el Mundial de Clubes del año pasado ocurrió una situación similar, cuando ambos participaron en la premiación del Chelsea.

En aquella ocasión, Trump permaneció en el escenario mientras el equipo inglés celebraba el título. Los futbolistas del club reconocieron después su sorpresa, ya que esperaban que el mandatario entregara el trofeo y luego se retirara.

Críticas a la relación entre Trump e Infantino

La cercanía entre Trump e Infantino también ha sido motivo de cuestionamientos durante el Mundial. Algunos aficionados criticaron al presidente de la FIFA por su relación con el mandatario estadounidense, mientras que el expresidente del organismo, Sepp Blatter, acusó a Infantino de buscar acercarse políticamente a Trump.

El titular de la FIFA también ha recibido críticas por supuestas preferencias hacia Argentina y Lionel Messi, acusaciones que han acompañado al organismo en los últimos años.

La polémica llega después de una final en la que España derrotó a Argentina en tiempo extra, logrando su segundo título mundial y evitando que la selección albiceleste repitiera campeonato consecutivo.

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