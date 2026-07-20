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Mundial 2026

(Video) Así fue el recibimiento de la selección de la Argentina

Parte de la delegación argentina arribó a Ezeiza luego de caer 1-0 ante España, en una llegada acotada y sin festejo masivo.

Juan Marcelo Gonzáles

20/07/2026 19:55

Agregar Reduno en
Foto: Selección argentina llega a su país EFE
ARGENTINA

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La selección argentina llegó este lunes a Buenos Aires tras disputar la final del Mundial 2026, en la que cayó 1-0 ante España. El arribo se produjo en el aeropuerto de Ezeiza.

Sin Messi y con parte del plantel

El regreso de la delegación se dio sin Lionel Messi y sin otros jugadores que no viajaron con el grupo hacia Argentina. Según los reportes, algunos futbolistas partieron desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su descanso.

No hubo feriado ni festejo central

Aunque inicialmente se había mencionado la posibilidad de un feriado o una celebración por el recorrido de la selección, finalmente no se concretó un festejo oficial multitudinario. La AFA declinó esa opción y el recibimiento quedó limitado al acto de llegada.

Fin de la concentración

Con este arribo, la selección argentina puso fin a su concentración mundialista. Pese a la derrota en la final, el equipo de Lionel Scaloni cerró el torneo como subcampeón y con una nueva presencia en una definición mundialista.

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