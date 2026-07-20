La millonaria multa que podría pagar Argentina tras perder la final

La derrota ante España no solo dejó a Argentina sin el bicampeonato mundial. Los incidentes y las sanciones disciplinarias registrados durante y después de la final podrían representar un duro golpe económico para la Asociación del Fútbol Argentino.

De acuerdo con cálculos difundidos por medios deportivos a partir del Código Disciplinario de la FIFA, la AFA podría afrontar multas que, en conjunto, alcanzarían los 100.000 dólares. Sin embargo, hasta el momento el organismo internacional no publicó una resolución oficial que confirme la totalidad del monto.

Uno de los primeros castigos corresponde a Leandro Paredes, quien fue expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vinčić tras un enfrentamiento con los futbolistas españoles Eric García y Gavi. Por esta acción, la FIFA aplicó una multa de 20.000 dólares a la selección argentina, en base al numeral III del primer anexo del Código Disciplinario 2026.

Además de la tarjeta roja mostrada a Paredes, Argentina también sufrió la expulsión de Enzo Fernández, quien dejó el campo de juego tras recibir una segunda amonestación.

Durante la final, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumuló otras sanciones disciplinarias: cinco tarjetas amarillas para Lisandro Martínez, Lionel Scaloni, Cristian Romero, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

Por estas infracciones, la FIFA contempla nuevas multas para la AFA: 50.000 dólares por las amonestaciones registradas, 15.000 dólares por la expulsión mediante doble amarilla y otros 15.000 dólares por conducta inapropiada del equipo, debido a las sanciones disciplinarias aplicadas a cinco o más integrantes.

De esta manera, la selección argentina deberá asumir una penalización económica derivada de los acontecimientos ocurridos en la final del Mundial 2026, donde España se impuso y conquistó el título.

Mira la programación en Red Uno Play