Polémica: FIFA investiga a Argentina tras incidentes en la final del Mundial

Según la prensa internacional, la FIFA inició una investigación disciplinaria para revisar los acontecimientos protagonizados por integrantes de la Selección argentina luego de la final del Mundial 2026 frente a España. El organismo internacional analizará los informes arbitrales y las imágenes del partido antes de definir si corresponde aplicar algún tipo de sanción.

Según informó Sky Sports News, la Comisión Disciplinaria de la FIFA estudiará las pruebas relacionadas con los incidentes ocurridos después del encuentro, en el que España se consagró campeona tras vencer 1-0 a Argentina.

Entre las situaciones que serán evaluadas está la expulsión de Leandro Paredes, quien recibió la tarjeta roja tras el final del partido por su participación en un enfrentamiento con futbolistas españoles durante la celebración del título.

Además, la FIFA revisará la acción en la que Nahuel Molina fue señalado por un golpe contra Rodri, así como la presunta agresión de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, sobre Dani Olmo.

También revisarán lo ocurrido durante la premiación

El comportamiento de algunos jugadores argentinos durante la entrega de medallas y el levantamiento de la Copa del Mundo también será parte del análisis.

Las imágenes de la ceremonia mostraron a futbolistas de Argentina de espaldas mientras España recibía el trofeo, una situación que generó repercusiones y críticas dentro del entorno del fútbol español.

Por ahora, la FIFA no comunicó cuáles podrían ser las medidas en caso de encontrar responsabilidades. La investigación continuará con la revisión de los documentos y registros audiovisuales antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución.

Reino Unido pidió una investigación por la bandera de Malvinas

La polémica también tuvo repercusión política luego de que el Gobierno británico solicitara a la FIFA investigar la exhibición de una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores argentinos tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en Atlanta.

El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la situación como “totalmente inapropiada” y pidió que el organismo internacional realice una investigación exhaustiva.

En declaraciones a la BBC, Kyle sostuvo que la política debe mantenerse separada del fútbol y señaló que la situación quedó en manos de la FIFA.

Desde Downing Street respaldaron esa postura, mientras que un portavoz del Gobierno británico reiteró la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y afirmó que su compromiso con ese territorio permanecerá vigente.

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