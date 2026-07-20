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Mundial 2026

Ronaldo y Donald Trump protagonizaron una imagen histórica con la Copa del Mundo

El exdelantero brasileño protagonizó uno de los momentos más llamativos en la previa de la final entre España y Argentina al presentar el trofeo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el palco de autoridades.

Martin Suarez Vargas

20/07/2026 11:52

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Gianni Infantino y Donald Trump con la copa del mundo en primera plana, en el círculo, Ronaldo entregando la Copa al presidente de los Estados Unidos. Foto: EFE y redes sociales.
Estados Unidos.

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La previa de la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Ronaldo Nazário, campeón del mundo con Brasil en 2002, fue el encargado de trasladar la Copa del Mundo hasta el palco de autoridades del MetLife Stadium, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El histórico exfutbolista brasileño acercó el trofeo al mandatario estadounidense, quien pudo observarlo de cerca e incluso tocarlo antes del inicio del encuentro entre España y Argentina. La escena también contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales y fueron ampliamente compartidas durante la antesala de la final, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada.

El acto tuvo lugar en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, escenario donde España se consagró campeona del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario.

En el palco de autoridades también estuvieron presentes el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes presenciaron la definición del campeonato junto a Donald Trump y Gianni Infantino.

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