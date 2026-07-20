La celebración de España tras conquistar el Mundial 2026 dejó una de las postales más comentadas del torneo: Lamine Yamal compartiendo el festejo con su medio hermano menor, Keyne Yamal, cuyo nombre real es Keyne Ebana.

Con apenas tres años, el pequeño se convirtió en una sensación viral al aparecer sobre el césped del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, aferrado a la Copa del Mundo y a un balón oficial del torneo, mientras posaba junto al atacante español, quien lucía lentes oscuros durante los festejos.

Keyne, nacido en septiembre de 2022, asistió a la final acompañado de su madre, Sheila Ebana, para presenciar el triunfo de España por 1-0 sobre Argentina, resultado que le dio a la selección española un nuevo título mundial.

Las imágenes del niño celebrando, abrazando la Copa del Mundo y aferrándose a ella, se viralizaron en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la complicidad de ambos hermanos.

La escena de Lamine y Keyne sosteniendo juntos la Copa del Mundo fue considerada por muchos aficionados como una de las imágenes más emotivas de la final del Mundial 2026.

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