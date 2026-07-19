¡España vuelve a tocar el cielo! Derrota a Argentina y conquista su segundo Mundial

España volvió a conquistar la cima del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario y se proclamó campeona del Mundial 2026, tras una intensa final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Después de 90 minutos muy disputados y sin goles, el campeón se definió en el alargue. Cuando el partido parecía encaminado a resolverse desde el punto penal, Ferran Torres apareció a los 106 minutos para marcar el único tanto del encuentro y desatar la celebración de la afición española.

Argentina, liderada por Lionel Messi, buscó reaccionar en los minutos finales, pero se encontró con una sólida defensa española que logró conservar la ventaja hasta el pitazo final.

Con esta victoria, España vuelve a levantar la Copa del Mundo y suma un nuevo capítulo a su historia futbolística, tras imponerse en una final de alto nivel frente a la vigente campeona.

La definición reunió a dos selecciones que llegaron como protagonistas del torneo y ofrecieron un duelo intenso, con ocasiones para ambos equipos, aunque finalmente fue el conjunto español el que encontró el gol decisivo en el tiempo extra para quedarse con el título mundial.

De esta manera el seleccionado de Luis de la Fuente conquista su segundo título de una Copa del Mundo en fútbol.

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