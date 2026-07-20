Murió Kevin Keegan, leyenda inglesa y doble ganador del Balón de Oro

El fútbol mundial está de luto. Kevin Keegan, una de las figuras más influyentes y carismáticas de la historia del fútbol inglés, murió este lunes a los 75 años, después de atravesar un tratamiento contra el cáncer.

La noticia fue comunicada por su familia, que informó que el exjugador y entrenador estuvo acompañado por su esposa y sus hijas durante sus últimos momentos.

“Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años. Había estado luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa e hijas en sus últimos momentos”, expresó su familia.

El entorno del exfutbolista agradeció además al equipo médico que lo atendió y pidió privacidad para afrontar la pérdida. El diagnóstico de cáncer había sido comunicado públicamente en enero de 2026 y, meses después, Keegan reveló que la enfermedad se encontraba en estadio cuatro.

Una leyenda que conquistó Inglaterra y Europa

Nacido el 14 de febrero de 1951, Keegan se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol europeo durante la década de 1970.

Su etapa más gloriosa como jugador comenzó en el Liverpool, club al que llegó en 1971 procedente del Scunthorpe United. Durante seis temporadas disputó 323 encuentros y marcó 100 goles, formando una recordada sociedad ofensiva con John Toshack.

Con la camiseta de los “Reds” conquistó tres campeonatos de la Primera División inglesa, dos Copas de la UEFA, una FA Cup y la Copa de Europa de 1977, la primera en la historia del Liverpool. Su último partido con el club fue precisamente aquella final continental ganada ante el Borussia Mönchengladbach.

Su energía, valentía, capacidad goleadora y entrega permanente lo transformaron en uno de los primeros grandes ídolos mediáticos del fútbol británico.

Dos Balones de Oro y una histórica aventura en Alemania

En 1977, Keegan tomó una decisión poco habitual para un futbolista inglés de aquella época: abandonó su país para incorporarse al Hamburgo de Alemania.

La apuesta terminó de convertirlo en una estrella mundial. Con el conjunto alemán ganó la Bundesliga y alcanzó la final de la Copa de Europa de 1980. Durante esa etapa recibió el Balón de Oro en 1978 y 1979, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas británicos que lograron el premio en dos ediciones consecutivas.

Después regresó a Inglaterra para jugar en el Southampton y más tarde en el Newcastle United, donde cerró su carrera como futbolista y comenzó una relación especial que marcaría para siempre al club y a sus aficionados.

Capitán y entrenador de Inglaterra

Keegan también dejó una profunda huella con la selección inglesa. Disputó 63 partidos internacionales y anotó 21 goles, además de portar el brazalete de capitán.

Años después, regresó al combinado nacional como entrenador. Dirigió a Inglaterra entre febrero de 1999 y octubre de 2000 y consiguió la clasificación para la Eurocopa de 2000, aunque el equipo quedó eliminado durante la fase de grupos.

El inolvidable “King Kev” del Newcastle

Aunque su palmarés como jugador estuvo estrechamente ligado al Liverpool y al Hamburgo, Keegan alcanzó una dimensión emocional incomparable en Newcastle.

Primero llegó como futbolista y posteriormente asumió como entrenador. En su primera etapa en el banquillo, entre 1992 y 1997, llevó al equipo desde la segunda división hasta disputar el título de la Premier League.

Aquel conjunto ofensivo y espectacular fue conocido como “The Entertainers”. En la temporada 1995-1996 terminó como subcampeón, detrás del Manchester United, pero su estilo de juego convirtió al Newcastle en uno de los equipos más recordados de la década.

Keegan volvió al club en 2008 para una segunda etapa como entrenador. También dirigió al Fulham y al Manchester City, completando una carrera en los banquillos marcada por su personalidad, entusiasmo y capacidad para motivar a sus futbolistas.

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