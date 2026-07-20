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Noelia Pace llega a Santa Cruz con un encuentro sobre la muerte y el duelo

La médium, escritora y tanatóloga argentina se presentará este miércoles 22 de julio en el Teatro René Moreno, donde abordará temas como la pérdida, la trascendencia y la forma en que las personas enfrentan la muerte.

Red Uno de Bolivia

20/07/2026 11:38

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Noelia Pace llega a Santa Cruz con un encuentro sobre la muerte y el duelo
Santa Cruz, Bolivia

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La reconocida médium argentina Noelia Pace llegó por segunda vez a Santa Cruz para presentar Mediumnidad, un encuentro interactivo que combina relatos espirituales, reflexiones sobre el duelo y mensajes dirigidos a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido.

La presentación se realizará este miércoles 22 de julio en el Teatro René Moreno y propone abrir una conversación sobre uno de los temas que todavía genera temor, dudas y silencios en muchas familias: la muerte.

“Es un tema del que la gente quiere hablar”, afirmó Pace durante una entrevista con El Mañanero de Red Uno.

La médium, escritora y tanatóloga sostiene que puede comunicarse con personas fallecidas desde que tenía seis años. A través de sus presentaciones, asegura buscar que el público encuentre consuelo y pueda observar la muerte desde una perspectiva espiritual.

Un encuentro marcado por las emociones

Según los organizadores, durante Mediumnidad los asistentes podrán presenciar supuestas comunicaciones entre el plano físico y el espiritual.

El espectáculo se desarrolla de forma interactiva y combina testimonios, reflexiones y mensajes que buscan acompañar emocionalmente a las personas que enfrentan un proceso de duelo.

La propuesta no se limita a hablar sobre la pérdida. También explora las etapas emocionales que pueden atravesarse después de una muerte, la idea de la trascendencia del espíritu y la posibilidad de comprender el fallecimiento como un proceso de transformación.

Cada experiencia, sin embargo, dependerá de las creencias y la interpretación personal de los asistentes.

Una trayectoria entre la espiritualidad y el entretenimiento

Noelia Pace ha recorrido diferentes ciudades y países con su espectáculo. Su presencia en medios de comunicación y escenarios la convirtió en una de las figuras más conocidas de la mediumnidad en Argentina.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos como el Faro de Oro, el Estrella de Mar y el Martín Fierro. Además, publicó cuatro libros, entre ellos Sesión abierta, obra en la que comparte experiencias y reflexiones relacionadas con la espiritualidad y el duelo.

Su propuesta busca acompañar a las personas que atraviesan una pérdida y generar espacios donde puedan hablar sin miedo sobre la muerte, los recuerdos y la ausencia.

Una conversación necesaria

Para Pace, hablar de la muerte no debería considerarse algo negativo o prohibido. La tanatología estudia precisamente los procesos relacionados con el fallecimiento, la pérdida y el acompañamiento emocional de quienes viven un duelo.

En su segunda visita a Santa Cruz, la argentina pretende convertir el escenario en un espacio de reflexión, emoción y encuentro.

Más allá de las creencias personales, Mediumnidad invita al público a pensar sobre la forma en que despedimos, recordamos y mantenemos presente a quienes ya no están.

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