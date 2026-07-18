¡Daniel se coronó campeón! One Beat ganó la gran final del “Impro Dance”

La esperada batalla de “Impro Dance” llegó a su momento más decisivo. Después de superar intensas rondas de parejas, enfrentamientos individuales y una exigente semifinal, los dos mejores bailarines de la noche se encontraron cara a cara en la gran final.

Por la Academia Fusion Dance, el finalista fue:

Sebastián

En representación de la Academia One Beat, llegó:

Daniel

Ambos ingresaron a la pista dispuestos a demostrar por qué habían alcanzado la última instancia de la competencia. Con creatividad, técnica, actitud y una gran capacidad de improvisación, los bailarines ofrecieron un enfrentamiento lleno de energía y profesionalismo.

Cada movimiento fue decisivo. Sebastián y Daniel dejaron todo sobre el escenario, confirmando que todavía tienen mucho talento por mostrar durante su paso por La Gran Batalla Superstars.

Tras evaluar la presentación final, los jueces dieron a conocer el veredicto más esperado de la noche: Daniel, de la Academia One Beat, fue elegido como el gran ganador del “Impro Dance”.

Como reconocimiento por su sobresaliente desempeño, Daniel recibió un impresionante frigobar, un premio incentivo que celebró su esfuerzo, disciplina y capacidad para superar cada una de las etapas del desafío.

El bailarín cerró una noche inolvidable para One Beat, academia que logró remontar la competencia y quedarse con la victoria pese al dominio inicial de Fusion Dance en las primeras rondas.

La batalla terminó, pero tanto Daniel como Sebastián dejaron claro que su historia dentro de la competencia recién comienza y que aún tienen mucho por ofrecer sobre la pista.

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