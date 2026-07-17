Diputado Rodríguez defiende proyecto de esterilización y dijo estar abierto al diálogo

El diputado Néstor Rodríguez defendió el proyecto de ley que plantea la esterilización de personas en situación de drogodependencia y calle, además de programas de rehabilitación y reinserción social.

“Ha entrado el 30 de junio a la Cámara de Diputados y en la primera sesión que haya se va a derivar a la comisión correspondiente para que hagan su análisis porque acá entrarán tres ministerios: Economía, Trabajo y Salud”, explicó Rodríguez.

El legislador señaló que la propuesta contempla una atención integral para personas en situación de calle, diferenciando los casos de quienes atraviesan una situación crítica por el consumo de drogas y aquellos que podrían acceder a procesos de recuperación.

“La gente en situación de calle no todos están en estado crítico por el consumo de la droga. Hay gente que de manera voluntaria podemos reinsertar a la sociedad en base a programas de educación y tras ello reinsertarlo al espacio laboral que debe ser abierto por el Estado”, afirmó.

Rodríguez indicó que la ayuda debe incluir un seguimiento permanente para evitar que las personas regresen a las mismas condiciones de vulnerabilidad.

Respecto al punto referido al control de natalidad, el diputado explicó que la propuesta de esterilización estaría dirigida a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.

“Muchas mujeres en situación de droga, como no tienen algo para comer, necesitan calmarlo con algo y lo hacen inhalando clefa. Además muchas son violadas”, manifestó.

Ante los cuestionamientos sobre por qué la propuesta no contempla también la esterilización de hombres, Rodríguez señaló que el proyecto aún puede modificarse durante su tratamiento legislativo.

“Se puede corregir e implementar para que sea una ley consensuada y así no tengamos que afectar intereses o derechos”, respondió.

El diputado aseguró que buscará abrir espacios de diálogo con diferentes instituciones antes de avanzar con la propuesta. “Me voy a dar el trabajo y voy a invitar incluso a todas las instituciones para asesorarnos, pero no nos vamos a cerrar a coordinar con las instituciones indicadas”, agregó.

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