¡En zona de peligro! La Sabrosa cerró la gala con apenas 5,9 puntos

Para cerrar la gala de presentaciones de este jueves, llegó el turno de La Sabrosa y la Academia Un1ty, quienes llevaron al escenario Turn It into Love, uno de los clásicos de la estrella australiana Kylie Minogue.

El equipo apostó por una propuesta basada en la historia de la canción, acompañada de una puesta en escena creativa y una coreografía que buscó resaltar el estilo del personaje. Sin embargo, el jurado observó varias dificultades en el lip sync, los desplazamientos y la conexión de La Sabrosa con sus bailarines.

Gabriela Zegarra consideró que la sincronización de labios continúa siendo uno de los principales desafíos para la participante.

“Siento que el ‘lip sync’ les está costando. Casi a la mitad de la canción hubo problemas, pero supiste mantenerte muy bien”, señaló.

La jurado también recomendó prestar mayor atención a los desplazamientos del equipo, especialmente al momento de caminar con tacones, para evitar que los movimientos pierdan seguridad y precisión.

El coach de Un1ty explicó que La Sabrosa todavía atraviesa un proceso de adaptación y que continúa trabajando para fortalecer su conexión con la academia.

Por su parte, Tito Larenti reconoció el esfuerzo y las ganas de mejorar de la participante, aunque señaló que durante varios momentos pareció intentar recordar la letra mientras avanzaba la presentación.

“Creo que estás trabajando y tienes ganas, pero en varios momentos parecía que tratabas de memorizar la letra y buscabas dónde estaban tus compañeros”, observó.

El juez recomendó planificar los movimientos de manera más estratégica y cuidar cada detalle para evitar que las dudas sean evidentes sobre el escenario.

Larenti también destacó el avance de Un1ty, pero remarcó que la evolución debe producirse de manera conjunta.

“El equipo está muy bien y está avanzando, pero tienen que avanzar todos”, añadió.

Quimey del Río coincidió en que el lip sync se perdió en algunas partes de la canción y observó dificultades durante los desplazamientos.

“Hay que buscar otros recursos para que esas fallas no se noten. La letra tuvo problemas, pero, por lo demás, me gustó lo que presentaron”, manifestó.

En tanto, Elka Meyer resaltó la creatividad de la propuesta y la manera en la que el equipo construyó una historia alrededor de la canción.

La jurado también elogió el compromiso de los bailarines y pidió que los participantes famosos valoren el esfuerzo realizado por sus academias.

“Estoy muy orgullosa de los bailarines porque están sacando adelante a los famosos. Espero que ellos valoren todo el trabajo que realizan”, expresó.

Después de escuchar las devoluciones, La Sabrosa agradeció las recomendaciones y el cariño recibido durante su paso por el escenario.

“Agradezco todas las devoluciones y el cariño. Siento que esta es la canción más bonita que me ha tocado interpretar”, afirmó.

Finalmente, se dio a conocer el resultado de la votación del público. La Sabrosa y la Academia Un1ty obtuvieron un promedio de 5,9 puntos, convirtiéndose en una de las calificaciones más bajas registradas durante la Semana de los Clásicos en Inglés.

El resultado deja al equipo en una posición complicada y aumenta la tensión de cara a la definición de los participantes que deberán pasar por la gala de eliminación.

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